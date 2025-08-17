قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية

أكّدت قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في شأن أنّ القوات الجوية في الجيش اللبنانيّ تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوريّ.

وقالت القيادة إنّ الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات.

وشددت على ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.