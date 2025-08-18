بدء الاجتماع بين الرئيس عون والموفد الاميركيّ توم باراك والسيدة مورغان اورتاغوس والوفد المرافق في قصر بعبدا

"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيليّ يفجّر منزلًا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة

أ.ف.ب عن العفو الدولية: إسرائيل تنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة