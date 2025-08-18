معلومات للـLBCI: المشاورات لا تزال جارية في الأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية قوات اليونيفيل فيما يرجح أن توافق الولايات المتحدة على التمديد لليونيفيل وهناك إقتراح أميركي يقوم على تقليص عدد اليونيفيل تدريجيًا وبطريقة مسؤولة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك