رئيس الجمهورية جوزاف عون تسلم من الفنان برنار رنو لوحة تمثل العلم اللبنانيّ مع شجر الأرز لضمها الى لوحاته في قصر بعبدا

الرئيس عون أمام رهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات: لا خوف على هذا الوطن طالما فيه أمثالكن وفيه قديسون كثر ونحن سنتمكن من التغلب على الأزمات وهذا الأمر من تاريخ أجدادنا الذين طوعوا الصخر إلى اليوم