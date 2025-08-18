رويترز نقلا عن مصدر رسمي سوري: الحكومة اشترت 373500 طن فقط من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم بعد أن أثر الجفاف على المحصول

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك