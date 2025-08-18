أخبار
سلام: من دون حصر السلاح لا أمن ولا استقرار ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو

آخر الأخبار
2025-08-18 | 09:37
مشاهدات عالية
LBCI
سلام: من دون حصر السلاح لا أمن ولا استقرار ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو

 
 
آخر الأخبار

السلاح

استقرار

واستقرار

استثمار

اقتصاد

