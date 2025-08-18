أخبار
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
اسرار
2025-08-17 | 23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
النهار
تستمرّ الحملة المركزة من "حزب الله" والإعلام التابع له والمموَّل منه على رئيس الجمهورية، وآخرها أمس على مقابلته المتلفزة مع محطة سعودية وتتّهم مستشارين بتوريط الرئيس بمواقف من خلفيات كيدية.
توقّف مراقبون عند عدم صدور أي موقف من الحكومة في الرد على دعوة بنيامين نتنياهو لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى" على عكس ما قامت به أكثر الحكومات العربية المعنية بهذا الطرح.
أشاد روّاد يقصدون أحد الأندية الذي يتّبع المؤسسة العسكرية بحُسن التنظيم وتطويره الخدمات التي يقدمها.
تستغلّ عائلة أحد أعضاء بلدية في قضاء بعبدا موقعه للاستقواء على مقيمين في النطاق البلدي لأّنهم ليسوا ناخبين، وقد صادرت مواقف سيارات لهم وهددتهم.
انطلقت الحملة الانتخابية في البقاع الغربي بمواقف حادة وتصعيدية أطلت برأسها قبل أيام.
قال ديبلوماسي ناشط في سفارة غربية إنّه مرتاح لمواقف وزير في الحكومة "لكن ليس لدرجة أن لا يخرج أي كلام منه إلّا تحت سقف مظلته الحزبية".
تلقّت دار الفتوى أكثر من رسالة اعتراض من رجال دين ونخب تُحذّر من تصريحات وفيديوهات لإمام مسجد يُركّز في الفترة في هجومه "حزب الله"، وتلقى تصريحاته رواجاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيّد ومعارض.
الجمهورية
أظهر استطلاع للرأي ارتفاع شعبية مرجع كبير بعد ثباته في سلسلة قرارات ومواقف اتخذها في مسألة بالغة الحساسية.
تُحضّر إحدى الوزارات فعالية ضخمة بخلفية اقتصادية سيُعلن عنها هذا الخريف بمشاركة قطاعات حيَوية محلية وإقليمية.
كشف دبلوماسي غربي أنّ موعد استلام سفير جديدة لبلاده مهامه في لبنان يتعلق بإجراءات روتينية لا أكثر ولا أقل.
اللواء
جرت مشاورات بين الرؤساء الثلاثة عشية وصول رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت بهدف تنسيق الطروحات وتوضيح صورة الموقف الرسمي المطلوب إبلاغه للزائر الإيراني!
تراقب قيادة حزب مسيحي بارز التحركات السياسية التي يقوم بها «حلفاء» و«خصوم»، ومدى إقترابها من الإلتفاف حول العهد إستعداداً للإنتخابات النيابية في أيار العام المقبل!
حذَّرت أوساط قضائية من تداعيات تدخلات سياسية في ملف الألعاب الألكترونية والمخالفات في كازينو لبنان، مما قد يؤدي إلى لفلفة القضية وتبرئة أبطالها!
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن لا مبرّر تقني أو سياسي لاصطحاب المبعوث الأميركي توماس باراك نائبته مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت بل رغبة بردّ الاعتبار لها بعدما بدا أنّها طُردت بناء على شكاوى لبنانية في مرحلة قوة الموقف اللبناني والحاجة لمعاملة ناعمة مع المسؤولين، أما بعدما انهار جدار الصمود اللبنانيّ فصار من الطبيعي عودة رموز التشدّد لإظهار مزيد من القوة التي لم يعد ظهورها يثير القلق من ردة فعل لبنانيّة سلبيّة، بل بات مصدراً لمزيد من الضغط. وقال المصدر لو كان لبنان صامداً عند الرسالة الرئاسيّة الموحّدة ولم يقبل بورقة باراك والفصل بين نزع السلاح والتزام “إسرائيل” بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار لما عادت إورتاغوس وقيل لها بقاؤك بعيداً أفضل.
قال ضابط كبير سابق في الجيش اللبناني إن الموقف المتشدّد للمقاومة يمنح الجيش فرصة وضع رسالته المرتقبة لمجلس الوزراء تحت عنوان الخطة التنفيذيّة لحصر السلاح بناء على معطيات واضحة منها أن لا فرص لتحقيق سحب سلاح حزب الله سلمياً بالتراضي، وبالتالي فإن ترجمة الجيش لمسؤوليّته عن السلم الأهلي تستدعي العودة إلى الحكومة ببنود في الخطة مطلوبة من الحكومة تتصل بالتمهيد السياسي لحصر السلاح سواء بالضغط لتحقيق التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات وانتهاك الأجواء اللبنانية على الأقل لتمهيد أجواء الحوار مع حزب الله أو بفتح قناة حوار حكوميّة رسميّة واضحة مع الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية والتوصل إلى تفاهمات مرحليّة متدرّجة يطلب من الجيش تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار أن مهلة نهاية العام غير واقعيّة سواء بالقياس لما يجب إنجازه قبل بدء التنفيذ فكيف بنهايته أو بالقياس لما يجب توفيره من تجهيزات ومقدرات لصالح الجيش وتزويده بقرار سياسي دفاعي مع المستلزمات المادية.
