وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: سنواصل العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

آخر الأخبار
2025-08-18 | 23:45
وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: سنواصل العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: لم نعد نمنح أسلحة لأوكرانيا
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
آخر الأخبار

أمن وقضاء
06:40

الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة

LBCI
أخبار لبنان
06:40

رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا

LBCI
أخبار دولية
06:31

وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة

LBCI
أخبار لبنان
06:18

سلام من الأردن: إسرائيل تزداد عزلة ولبنان بحاجة إلى صوت كصوت الأردن

LBCI
أخبار لبنان
06:40

رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا

LBCI
أخبار دولية
06:31

وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة

LBCI
آخر الأخبار
06:16

المتحدث باسم الخارجية القطرية: اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حماس "يكاد يتطابق" مع اقتراح ويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
06:04

رئيس الوزراء الأردنيّ: وقوف الأردن دائمًا إلى جانب لبنان ودعم سيادته

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة

LBCI
آخر الأخبار
23:48

وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: لم نعد نمنح أسلحة لأوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
2025-08-14

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

LBCI
منوعات
2025-08-13

في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
15:50

ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

