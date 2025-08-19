أخبار
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

اسرار
2025-08-19 | 06:37
مشاهدات عالية
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
4min
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

النهار

رجّح رئيس سابق للحكومة تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026 إلى موعد لاحق لم يحدد بعد في ظل رغبة حزب "القوات" بإرجائها لسنة واحدة، وطمع الثنائي بأربع سنين، ينتخب معها المجلس الحالي رئيس الجمهورية المقبل.

بعد اتهام ناشط سياسي أحد رجال الدين السنّة بتغطية مخالفات واستيلاء على "أموال المسلمين" أجاب الثاني مشيراً إلى آخر يجلس بقربه "إنها مسؤولية القضاء الشرعي".

قوبل كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن الإعلامي رياض طوق بحملة استنكار واسعة وصفت الحديث بالإلغائي.

تتحدث تقارير سفارات عاملة في لبنان أن حركة "حزب الله" واستعداداته توحي بأنه مقبل على حرب جديدة أي أكثر من مجرّد شد العصب في هذه المرحلة السياسية الحرجة.

يلاحظ أنه ولأول مرة يحصل هذا الصدام الدرزي - الدرزي وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية التنديد برئيس الحزب الاشتراكي السابق في تظاهرة بالسويداء، والرد من قبل مناصري جنبلاط .

من المؤشرات السلبية لتعامل "حزب الله" مع إدارة الحكم لملف التفاوض مع المجتمع الدولي ومطالبة الرئيس جوزف عون بسياسة "خطوة مقابل خطوة"، سؤال تهكمي لمسؤول في الحزب "إذا تقدمت إسرائيل خطوات في الأراضي اللبنانية، هل يقدم الجيش اللبناني على احتلال أراض إسرائيلية في المقابل؟".

 

الجمهورية

ما زالت العلاقة بين مسؤولَين كبيرَين تدور في حلقة مفرغة، وتسجّل شبه قطيعة بينهما على رغم من مشاركة كل منهما في الملفات الحساسة عينها.

يعاني المواطنون من نقص غير مسبوق من مادة حياتية أساسية، فيما تُباع هذه المادة من خلال شركات خاصة وأفراد منتشرين على مساحة البلد.

يشكو المواطنون من كلفة عالية جداً لخدمة فشلت الدولة في تقديمها على مدى عقود، ولا يبدو في الأفق حل قريب على رغم من كثرة الوعود.

 

اللواء

ذكَّر مرجع حكومي زائراً من جهة معروفة بأنه هو من أصدر حكماً ضد بنيامين نتنياهو، ولم يسبق لأحد سواه أن أقدم على هذه الخطوة.

قال نائب ووزير سابق مقيم منذ سنوات خارج لبنان لعدد من أصدقائه، أنه سيعود نهائياً إلى بيروت بعد شهرين. وفسر كلامه معطوفاً على ما قاله بهاء الحريري أنه عائد نهائياً في أيلول المقبل، على أنه إشارة إلى حلول للوضع اللبناني.

أعاد حزب بارز النظر بالتقديمات، لعناصره ومن يدور بفلكه، لجهة زيادتها، لما يتناسب مع الأوضاع والضغوطات.

 

البناء

يقول مصدر دبلوماسي إن الحكومة اللبنانية التي بالغت في الذعر من تهويل المبعوث الأميركي توماس باراك وذهبت إلى إقرار ورقته اكتشفت مع عودته أنه استخدمها لاستكشاف موقف حزب الله وإيران من السلاح، وعندما سمع كلام الشيخ نعيم قاسم وما رافق زيارة الدكتور علي لاريجاني إلى بيروت تيقن ومَن خلفه من المسؤولون في واشنطن من أن الطريق الوحيد المتاح هو البحث عن فرص تفاهم مع المقاومة وإيران كما برز من تصريحه والطريق هو الوصفة التي سبق وعرضها عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوة مقابل خطوة دون الاتفاق على آخر الطريق مسبقاً تماماً، كما جرى جنوب الليطاني مقابل وقف النار والانسحاب يمكن بعد الالتزام الإسرائيلي ترتيب صفقة ثانية بالانسحاب إلى الحدود الدوليّة مقابل شيء يوازيه يُبحث في حينه، لكن الآن الخطوة الأولى مطلوبة من كيان الاحتلال وما يمكن أن تعطيه الحكومة تحت الضغط الأميركي لا يُلزم المقاومة التي بات موقفها واضحاً.

يقول إعلامي عربي أميركي إن المبعوث الأميركي توماس باراك عندما تبلغ من واشنطن أن الرسالة التي يجب حملها إلى بيروت يجب أن تكون لينة وتأخذ بالاعتبار أن لا قيمة لأي قرار حكومي لا يحظى بموافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله وأن لا مانع من العودة إلى ما سبق واتفق عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يبلغ بالتراجع من واشنطن ويحمل الورقة الأخيرة طلب أن ترافقه مورغان أورتاغوس التي أبلغت أطرافاً لبنانيّة بعد موقفه السابق بأنه اجتهد وأخطأ وأن موقفه لا يمثّل الإدارة ولذلك أُلزم بالتراجع كي تتحدّث مع الذين سبق وتحدّثت معهم وتقول إن ما يقوله باراك هو الموقف الأميركي.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

١٩-٨-٢٠٢٥

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
LBCI السابق

