أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إحصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-08-19 | 01:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إحصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم:
جريحًا
حوادث
الساعات
الـ٢٤
الماضية
التالي
القناة 12 الإسرائيلية: عائلات المختطفين ومتضامنون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:40
الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة
أمن وقضاء
06:40
الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة
0
أخبار لبنان
06:40
رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا
أخبار لبنان
06:40
رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا
0
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة
0
أخبار لبنان
06:18
سلام من الأردن: إسرائيل تزداد عزلة ولبنان بحاجة إلى صوت كصوت الأردن
أخبار لبنان
06:18
سلام من الأردن: إسرائيل تزداد عزلة ولبنان بحاجة إلى صوت كصوت الأردن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:40
رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا
أخبار لبنان
06:40
رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا
0
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة
0
آخر الأخبار
06:16
المتحدث باسم الخارجية القطرية: اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حماس "يكاد يتطابق" مع اقتراح ويتكوف
آخر الأخبار
06:16
المتحدث باسم الخارجية القطرية: اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حماس "يكاد يتطابق" مع اقتراح ويتكوف
0
أخبار لبنان
06:04
رئيس الوزراء الأردنيّ: وقوف الأردن دائمًا إلى جانب لبنان ودعم سيادته
أخبار لبنان
06:04
رئيس الوزراء الأردنيّ: وقوف الأردن دائمًا إلى جانب لبنان ودعم سيادته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-17
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة
أخبار لبنان
2025-08-17
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة
0
آخر الأخبار
23:48
وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: لم نعد نمنح أسلحة لأوكرانيا
آخر الأخبار
23:48
وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: لم نعد نمنح أسلحة لأوكرانيا
0
خبر عاجل
2025-08-14
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
2025-08-14
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
0
منوعات
2025-08-13
في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!
منوعات
2025-08-13
في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية
أخبار دولية
15:50
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
0
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
4
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
5
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
6
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
7
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More