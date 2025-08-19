أخبار
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض

أخبار دولية
2025-08-19 | 00:54
2min
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض

أكّد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ إمكان تنازل كييف عن أراض لموسكو هي مسألة لم يتم بحثها في الاجتماع الذي استضافه نظيره الأميركيّ دونالد ترامب في البيت الأبيض.

     

وقال ماكرون للصحافيين: "لم نناقش هذا الموضوع إطلاقا اليوم، وهذا لسببين: أوّلَا، إنّ الأولوية هي للضمانات الأمنية، وثانيَا، قلنا إنّ هذا ما يجب أن يناقَش على المستويين الثنائيّ والثلاثيّ أي في القمة المرتقبة بين الرئيسين الأوكرانيّ والروسيّ أولا، ومن ثم في قمة ثلاثية ستجمعهما مع الرئيس الأميركيّ”.

     

ولفت ماكرون إلى أنّ إحدى الضمانات الأمنية، التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام بينها وبين روسيا هو أن يكون جيشها "قويَا" بما يكفي لردع أيّ غزو روسيّ جديد.

     

وعرض ماكرون عصرًا، محتوى هذه الضمانات الأمنية، “التي تتمثّل في جيش أوكرانيّ قويّ، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".

     

ودعا الرئيس الفرنسيّ إلى "تشديد العقوبات" على روسيا في حال فشلت مفاوضات السلام المرتقبة بينها وبين أوكرانيا.

LBCI
أخبار دولية
06:31

وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة

LBCI
أخبار دولية
05:53

القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
05:20

نتانياهو: رئيس الوزراء الأستراليّ سياسيّ ضعيف خان إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
00:50

الكرملين: بوتين وترامب ناقشا فكرة نقل المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا إلى “مستوى أعلى"

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

