وزارة الخارجية والمغتربين السورية: بموجب مرسوم رئاسي تسمية إبراهيم عبد الملك علبي سفيرًا مفوضًا فوق العادة ومندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

