زيلينسكي: الحلفاء الغربيون سيصيغون رسميًا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال 10 أيام

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ حلفاء بلاده الغربيين سيقدّمون إليها "خلال 10 أيام" قائمة ضمانات أمنية تقيها أيّ هجوم روسيّ جديد في حال توصّلها إلى اتّفاق سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي، عقب إجرائه في البيت الأبيض محادثات مع الرئيس الأميركيّ ومسؤولين أوروبيين: “سيقرر شركاؤنا على الأرجح الضمانات الأمنية وسيكون هناك المزيد والمزيد من التفاصيل، لأنّه سيُدوّن كلّ شيء على الورق وإضفاء الطابع الرسميّ عليه وذلك في غضون أسبوع إلى عشرة أيام".

وشدّد على ضرورة أن تُرسل الولايات المتحدة إشارة واضحة بأنها ستكون من بين الدول، التي ستساعد وتُنسّق وكذلك أيضًا تُشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ هذه خطوة كبيرة إلى الأمام.

وأوضح الرئيس الأوكرانيّ أنّ بلاده عرضت استيراد أسلحة أميركية بقيمة 90 مليار دولار، في حين ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنّ كييف تعتزم شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار بتمويل أوروبيّ.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ناقشنا خلال الاجتماع ضمانات أمنية لأوكرانيا، ستقدمها مختلف الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".