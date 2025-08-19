أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: الحلفاء الغربيون سيصيغون رسميًا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال 10 أيام

أخبار دولية
2025-08-19 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: الحلفاء الغربيون سيصيغون رسميًا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال 10 أيام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي: الحلفاء الغربيون سيصيغون رسميًا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال 10 أيام

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ حلفاء بلاده الغربيين سيقدّمون إليها "خلال 10 أيام" قائمة ضمانات أمنية تقيها أيّ هجوم روسيّ جديد في حال توصّلها إلى اتّفاق سلام مع روسيا.

     

وقال زيلينسكي، عقب إجرائه في البيت الأبيض محادثات مع الرئيس الأميركيّ ومسؤولين أوروبيين: “سيقرر شركاؤنا على الأرجح الضمانات الأمنية وسيكون هناك المزيد والمزيد من التفاصيل، لأنّه سيُدوّن كلّ شيء على الورق وإضفاء الطابع الرسميّ عليه وذلك في غضون أسبوع إلى عشرة أيام".

     

وشدّد على ضرورة أن تُرسل الولايات المتحدة إشارة واضحة بأنها ستكون من بين الدول، التي ستساعد وتُنسّق وكذلك أيضًا تُشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

 

وأعرب عن اعتقاده بأنّ هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. 

     

وأوضح الرئيس الأوكرانيّ أنّ بلاده عرضت استيراد أسلحة أميركية بقيمة 90 مليار دولار، في حين ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنّ كييف تعتزم شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار بتمويل أوروبيّ.

     

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ناقشنا خلال الاجتماع ضمانات أمنية لأوكرانيا، ستقدمها مختلف الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الحلفاء

الغربيون

سيصيغون

رسميًا

الضمانات

الأمنية

لأوكرانيا

LBCI التالي
المستشار الألمانيّ: لا نعرف ما إذا كان الرئيس الروسيّ سيتحّلى بالشجاعة لحضور القِمة
الداخلية العراقية: الإطاحة بأكبر مصنع للكبتاغون في الشرق الأوسط بالتعاون مع لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:19

ترامب: بوتين مستعد لقبول ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-17

زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
06:45

وزير الخارجية الأميركيّ لفوكس نيوز: سنواصل العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

رئيسة المفوضية الأوروبية: الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:31

وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة

LBCI
أخبار دولية
12:53

القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
12:20

نتانياهو: رئيس الوزراء الأستراليّ سياسيّ ضعيف خان إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
07:54

ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17

معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
07:54

ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض

LBCI
خبر عاجل
11:21

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:50

ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
20:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
12:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
خبر عاجل
14:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
اسرار
06:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
07:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More