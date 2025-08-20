قاسم هاشم للـLBCI: هناك تقصير من الجانب اللبناني في ملف مزارع شبعا ولدينا كل الوثائق التي تثبت أنها لبنانية والخشية من أن يطلب الاميركي من سوريا تبني هوية المزارع لتوطيد العلاقة معها والتخلص من المقاومة

