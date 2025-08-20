في لحظة مؤثرة... فتاة تفاجئ والدها بخبر خضوعها لعملية زرع قلب بعد طول انتظار (فيديو)

فاجأت فتاة صغيرة والدها باتصال مؤثر كشفت من خلاله أنها ستخضع لعملية زرع قلب بعد طول انتظار.

وظهرت الفتاة التي تُدعى آفا كوبر، 11 عاماً، جالسة على سريرها في المستشفى، غير مدركة أن الخبر الذي سيغير حياتها على وشك أن يُوثّق في مقطع فيديو مؤثر.

كما ظهرت آفا وهي تجري محادثة فيديو مع والدها قبل أن تقترب الممرضة منها وتهمس في أذنها الخبر السار، فقفزت الطفلة على الفور ووضعت يدها على فمها.

وقالت آفا لوالدها: "أبي، سأحصل على قلب"، ليرد الأخير بالقول: "ماذا؟!"، ثم ابتسمت الطفلة مرّة أخرى وصرخت قائلةً: "سأحصل على قلب".

وعانت آفا من عيوب خلقية خطيرة متعددة في القلب منذ أن كانت في السادسة من عمرها فقط، بما في ذلك ثقب في قلبها، وحجرات ضخ معكوسة، وصمام رئوي مفقود أو مسدود، وفقًا لعيادة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية.

وعلى الرغم من خضوعها لجراحات قلب مفتوح عدّة في سن الخامسة، بدأت صحة آفا تتدهور بسرعة في صيف عام 2024، مما دفع الأطباء إلى استنتاج أن عملية زرع القلب هي أفضل فرصة لها للبقاء على قيد الحياة.

