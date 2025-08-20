الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء الناقورة

عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: ملف المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري هو ملف فارغ ولا شيء على رولان وتبيّن أن الملف مفبرك ورولان "سيخرج بطلا sooner or later"

