حماس: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تكشف أطماع العدو وخطره على أمن واستقرار المنطقة والعالم
آخر الأخبار
2025-08-21 | 03:20
حماس: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تكشف أطماع العدو وخطره على أمن واستقرار المنطقة والعالم
آخر الأخبار
تصريحات
نتنياهو
إسرائيل
الكبرى
أطماع
العدو
وخطره
واستقرار
المنطقة
والعالم
النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت عن الثقة بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح وتمنيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدًا عن الإصطفافات الطائفية والحزبية
حماس: ندعو لتحرك عربي وإسلامي جاد لحماية القدس والأقصى ووقف العدوان الفاشي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا
آخر الأخبار
أخبار دولية
07:29
باريس ترى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر "عدم وجود إرادة" لإجراء محادثات سلام
أخبار دولية
07:29
باريس ترى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر "عدم وجود إرادة" لإجراء محادثات سلام
0
أمن وقضاء
07:21
مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
أمن وقضاء
07:21
مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
0
آخر الأخبار
07:18
نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم
آخر الأخبار
07:18
نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم
0
أخبار دولية
07:14
روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام "عادل" ومستدام
أخبار دولية
07:14
روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام "عادل" ومستدام
0
آخر الأخبار
07:18
نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم
آخر الأخبار
07:18
نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم
0
منوعات
07:10
لدغة برغوث حوّلت رحلته السياحية إلى كابوس... إليكم ما حصل مع هذا الرجل!
منوعات
07:10
لدغة برغوث حوّلت رحلته السياحية إلى كابوس... إليكم ما حصل مع هذا الرجل!
0
آخر الأخبار
07:09
مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين
آخر الأخبار
07:09
مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين
0
آخر الأخبار
07:07
بلومبرغ: تجميد إيران لعمليات التفتيش الخاصة بالبرنامج النووي يدفع إلى محادثات أزمة بين الأمم المتحدة وأميركا
آخر الأخبار
07:07
بلومبرغ: تجميد إيران لعمليات التفتيش الخاصة بالبرنامج النووي يدفع إلى محادثات أزمة بين الأمم المتحدة وأميركا
زوارنا يقرأون الآن
منوعات
2025-08-14
معاناة استمرت لأشهر وتشخيص خاطئ... قصة مؤلمة عاشها رجل والنهاية مأساوية!
منوعات
2025-08-14
معاناة استمرت لأشهر وتشخيص خاطئ... قصة مؤلمة عاشها رجل والنهاية مأساوية!
0
آخر الأخبار
2025-05-22
فوز لائحة التنمية والوفاء بالتزكية في مدينة بنت جبيل
آخر الأخبار
2025-05-22
فوز لائحة التنمية والوفاء بالتزكية في مدينة بنت جبيل
0
أخبار لبنان
2025-08-08
الأمين العام لجامعة الدول العربية: حصرية السلاح في يد الدولة هو سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
2025-08-08
الأمين العام لجامعة الدول العربية: حصرية السلاح في يد الدولة هو سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان
0
خبر عاجل
2025-07-08
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
خبر عاجل
2025-07-08
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
1
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
2
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
3
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
4
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
5
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
6
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
حال الطقس
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
حال الطقس
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
