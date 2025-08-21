أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت عن الثقة بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح وتمنيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدًا عن الإصطفافات الطائفية والحزبية

آخر الأخبار
2025-08-21 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت عن الثقة بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح وتمنيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدًا عن الإصطفافات الطائفية والحزبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت عن الثقة بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح وتمنيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدًا عن الإصطفافات الطائفية والحزبية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لقائه

الجمهورية:

الثقة

بأداء

الرئيس

حصرية

السلاح

وتمنيت

مقاربة

الموضوع

وطنية

جامعة

بعيدًا

الإصطفافات

الطائفية

والحزبية

LBCI التالي
بعد اختفاء مراهقة حامل... قصة مرعبة تلاحقها الشرطة الأميركية واكتشافات صادمة
حماس: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تكشف أطماع العدو وخطره على أمن واستقرار المنطقة والعالم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:29

باريس ترى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر "عدم وجود إرادة" لإجراء محادثات سلام

LBCI
أمن وقضاء
07:21

مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة

LBCI
آخر الأخبار
07:18

نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم

LBCI
أخبار دولية
07:14

روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام "عادل" ومستدام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:18

نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم

LBCI
منوعات
07:10

لدغة برغوث حوّلت رحلته السياحية إلى كابوس... إليكم ما حصل مع هذا الرجل!

LBCI
آخر الأخبار
07:09

مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين

LBCI
آخر الأخبار
07:07

بلومبرغ: تجميد إيران لعمليات التفتيش الخاصة بالبرنامج النووي يدفع إلى محادثات أزمة بين الأمم المتحدة وأميركا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-08-14

معاناة استمرت لأشهر وتشخيص خاطئ... قصة مؤلمة عاشها رجل والنهاية مأساوية!

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-22

فوز لائحة التنمية والوفاء بالتزكية في مدينة بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-08

الأمين العام لجامعة الدول العربية: حصرية السلاح في يد الدولة هو سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-07-08

برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More