النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت عن الثقة بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح وتمنيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدًا عن الإصطفافات الطائفية والحزبية

