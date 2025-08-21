أخبار
LBCI
LBCI

مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين

آخر الأخبار
2025-08-21 | 07:09
مشاهدات عالية
مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين
0min
مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين

 
 
آخر الأخبار

نتنياهو:

استعادة

إسرائيلي

محتجزًا

لبنان

مفاوضات

الشهرين

الأخيرين

