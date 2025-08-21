أخبار
لدغة برغوث حوّلت رحلته السياحية إلى كابوس... إليكم ما حصل مع هذا الرجل!

منوعات
2025-08-21 | 07:10
مشاهدات عالية
0min
لدغة برغوث حوّلت رحلته السياحية إلى كابوس... إليكم ما حصل مع هذا الرجل!

أُصيب شخص في كاليفورنيا بالطاعون الأسود، الذي يصيب عددًا قليلًا من الأميركيين سنويًا.

وتكهّن مسؤولون بأن الشخص ذات الهوية المجهولة، قد ثبتت إصابته بالطاعون بعد أن لدغه برغوث مصاب أثناء التخييم في بحيرة تاهو المعروفة في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولو الصحة في كاليفورنيا أن الشخص يخضع لرعاية طبية ويتعافى في منزله.

وهذه أول حالة مؤكدة للطاعون الأسود في المقاطعة منذ عام 2020، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

