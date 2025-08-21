أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية السورية للـLBCI: وضعنا إطاراً واحداً لإيصال المساعدات الإنسانية من الجولان المحتل إلى السويداء عبر دمشق من دون أن يكون هناك معبراً أو ممراً لأن هدف إنشاء معبر يربط إسرائيل بالسويداء هو سياسي وليس إنساني
آخر الأخبار
2025-08-21 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية السورية للـLBCI: وضعنا إطاراً واحداً لإيصال المساعدات الإنسانية من الجولان المحتل إلى السويداء عبر دمشق من دون أن يكون هناك معبراً أو ممراً لأن هدف إنشاء معبر يربط إسرائيل بالسويداء هو سياسي وليس إنساني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
السورية
للـLBCI:
وضعنا
إطاراً
واحداً
لإيصال
المساعدات
الإنسانية
الجولان
المحتل
السويداء
معبراً
ممراً
إنشاء
إسرائيل
بالسويداء
سياسي
إنساني
التالي
النائب ياسين ياسين للـLBCI: نعوّل على حكمة القادة السياسيين في موضوع "تسليم سلاح الحزب" فالحكومة اخذت القرار والجيش كُلّف وما قُضي قد قضي
وفد فيلم "Finikia" يبحث في السفارة الأميركية سبل التعاون لإنجاز أضخم إنتاج سينمائي عن الإرث الفينيقي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:44
حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية
أخبار لبنان
09:44
حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية
0
أخبار لبنان
09:29
محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨
أخبار لبنان
09:29
محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨
0
أخبار دولية
09:13
الجيش الإسرائيليّ إلى المستشفيات ومنظمات الإغاثة: للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة
أخبار دولية
09:13
الجيش الإسرائيليّ إلى المستشفيات ومنظمات الإغاثة: للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة
0
أخبار لبنان
09:10
عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية
أخبار لبنان
09:10
عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:44
حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية
أخبار لبنان
09:44
حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية
0
أخبار لبنان
09:29
محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨
أخبار لبنان
09:29
محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨
0
أخبار دولية
09:13
الجيش الإسرائيليّ إلى المستشفيات ومنظمات الإغاثة: للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة
أخبار دولية
09:13
الجيش الإسرائيليّ إلى المستشفيات ومنظمات الإغاثة: للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة
0
أخبار لبنان
09:10
عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية
أخبار لبنان
09:10
عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-15
تعميم للمصارف والمؤسسات المالية... حظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن وغيرها
أخبار لبنان
2025-07-15
تعميم للمصارف والمؤسسات المالية... حظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن وغيرها
0
فنّ
2025-06-02
هيفاء وهبي تخطف قلوب محبيها خلال تكريمها في ألمانيا (فيديو)
فنّ
2025-06-02
هيفاء وهبي تخطف قلوب محبيها خلال تكريمها في ألمانيا (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-07-04
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الروسي في موسكو لبحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك
آخر الأخبار
2025-07-04
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الروسي في موسكو لبحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك
0
حال الطقس
2025-05-05
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
حال الطقس
2025-05-05
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
07:39
إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
05:52
حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة
أخبار لبنان
05:52
حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة
0
أخبار لبنان
05:29
الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني
أخبار لبنان
05:29
الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني
0
أخبار لبنان
05:16
زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها
أخبار لبنان
05:16
زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها
0
أخبار لبنان
02:22
اللبنانية الأولى زارت مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو
أخبار لبنان
02:22
اللبنانية الأولى زارت مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو
0
أخبار دولية
01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
أخبار دولية
01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
2
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
3
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
4
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
5
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
6
خبر عاجل
06:34
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
خبر عاجل
06:34
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
خبر عاجل
06:15
مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
خبر عاجل
06:15
مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More