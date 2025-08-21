الخارجية السورية للـLBCI: وضعنا إطاراً واحداً لإيصال المساعدات الإنسانية من الجولان المحتل إلى السويداء عبر دمشق من دون أن يكون هناك معبراً أو ممراً لأن هدف إنشاء معبر يربط إسرائيل بالسويداء هو سياسي وليس إنساني

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك