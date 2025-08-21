الخارجية السورية للـLBCI: لجنة سورية رسمية ستزور بيروت في الأسبوع المقبل لبحث ملفات الموقوفين السوريين والترسيم والتنسيق الأمني الحدودي

التالي

ياسين للـLBCI: المغترب اللبناني هو صانع الاقتصاد اللبناني ونحن بغياب الدولة بنينا مناطقتنا عندما هاجرنا وعدنا كما أن بعض مؤسسات الدولة استفادت من مساهمات المغتربين في إعادة إعمارها