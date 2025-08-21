ياسين للـLBCI: المغترب اللبناني هو صانع الاقتصاد اللبناني ونحن بغياب الدولة بنينا مناطقتنا عندما هاجرنا وعدنا كما أن بعض مؤسسات الدولة استفادت من مساهمات المغتربين في إعادة إعمارها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك