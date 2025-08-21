مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية قتيبة الإدلبي للـLBCI: الداخلية بدأت باعتقال مرتكبي الانتهاكات في السويداء إلا أن المشكلة تكمن بكون ذلك المسار أحادي الجانب لعدم قدرتنا على الوصول إلى المرتكبين من الطرف الأخر

