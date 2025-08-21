أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية قتيبة الإدلبي للـLBCI: الداخلية بدأت باعتقال مرتكبي الانتهاكات في السويداء إلا أن المشكلة تكمن بكون ذلك المسار أحادي الجانب لعدم قدرتنا على الوصول إلى المرتكبين من الطرف الأخر

آخر الأخبار
2025-08-21 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية قتيبة الإدلبي للـLBCI: الداخلية بدأت باعتقال مرتكبي الانتهاكات في السويداء إلا أن المشكلة تكمن بكون ذلك المسار أحادي الجانب لعدم قدرتنا على الوصول إلى المرتكبين من الطرف الأخر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية قتيبة الإدلبي للـLBCI: الداخلية بدأت باعتقال مرتكبي الانتهاكات في السويداء إلا أن المشكلة تكمن بكون ذلك المسار أحادي الجانب لعدم قدرتنا على الوصول إلى المرتكبين من الطرف الأخر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الشؤون

الأميركية

الخارجية

السورية

قتيبة

الإدلبي

للـLBCI:

الداخلية

باعتقال

مرتكبي

الانتهاكات

السويداء

المشكلة

المسار

أحادي

الجانب

قدرتنا

الوصول

المرتكبين

الطرف

الأخر

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان ما أدى إلى إصابة مواطن
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:17

محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية

LBCI
آخر الأخبار
16:04

الوكالة الوطنية: تحليق مسيرة على علو مخفوض في أجواء برج رحال - بدياس - العباسية - الحلوسية - دير قانون النهر وصولًًا إلى مجرى الليطاني - القاسمية

LBCI
آخر الأخبار
14:54

صوت انفجار في بعلبك ناتج عن اطلاق قذيفة آر بي جي ولا يوجد أي عدوان

LBCI
أخبار دولية
14:17

زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:17

محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية

LBCI
آخر الأخبار
16:04

الوكالة الوطنية: تحليق مسيرة على علو مخفوض في أجواء برج رحال - بدياس - العباسية - الحلوسية - دير قانون النهر وصولًًا إلى مجرى الليطاني - القاسمية

LBCI
آخر الأخبار
14:54

صوت انفجار في بعلبك ناتج عن اطلاق قذيفة آر بي جي ولا يوجد أي عدوان

LBCI
أخبار دولية
14:17

زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-19

مصدر في وزارة الخارجية التركية لرويترز: يُتوقع أن يحضر عراقجي اجتماعًا في إسطنبول

LBCI
آخر الأخبار
02:31

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

LBCI
أخبار لبنان
09:10

عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:45

الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:21

المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

LBCI
خبر عاجل
08:42

معلومات للـLBCI: من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساءً عملية تسليم السلاح الفلسطينيّ من مخيم برج البراجنة وتشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More