الوكالة الوطنية: مسيرة تلقي قنبلة قرب حفارة بين عيناثا وكونين
آخر الأخبار
2025-08-22 | 07:10
شارك
الوكالة الوطنية: مسيرة تلقي قنبلة قرب حفارة بين عيناثا وكونين
آخر الأخبار
الوطنية:
مسيرة
قنبلة
حفارة
عيناثا
وكونين
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع "حزب الله"
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع "حزب الله"
منوعات
10:18
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:18
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:32
بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)
منوعات
10:32
بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)
منوعات
2025-08-18
بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!
منوعات
2025-08-18
بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
أخبار لبنان
07:22
جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح
أخبار لبنان
07:22
جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح
آخر الأخبار
06:49
في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين
آخر الأخبار
06:49
في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين
أخبار دولية
05:25
مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة
أ
05:25
مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
خبر عاجل
14:01
مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ
خبر عاجل
14:01
مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ
أمن وقضاء
13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
أمن وقضاء
13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
منوعات
13:30
رئيس تشيلي في لحظة أبوّة عفوية مع طفلته... تقيأت عليه فنشر الصورة!
منوعات
13:30
رئيس تشيلي في لحظة أبوّة عفوية مع طفلته... تقيأت عليه فنشر الصورة!
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
خبر عاجل
13:57
مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب
خبر عاجل
13:57
مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب
خبر عاجل
14:02
مصادر اكسيوس: الإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة
خبر عاجل
14:02
مصادر اكسيوس: الإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة
