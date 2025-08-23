زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال احتفاله بيوم العلم الوطني، أنه لن يتنازل عن أي أراضٍ لصالح روسيا.

في المقابل، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض عقوبات على موسكو في حال عدم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين.