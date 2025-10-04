Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more

باسيل خلال جولته في قضاء الشوف: نعول على عمل المجلس البلديّ الحاليّ وأتينا لنرى كيف يمكننا أن نتساعد

باسيل خلال جولته في قضاء الشوف: نعول على عمل المجلس البلديّ الحاليّ وأتينا لنرى كيف يمكننا أن نتساعد

الراعي: لا يمكن للبنان أن يُبنى إلّا على ثمار العدل