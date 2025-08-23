منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة

في ظل صمت العواصم الكبرى عن المجاعة التي أُعلنت رسمياً في قطاع غزة، دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى تحرك فوري لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي.



مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في المنظمة وجّه رسالة رسمية، شدّد فيها على ضرورة التدخل العاجل لتأمين المساعدات الغذائية والحؤول دون تفاقم الأزمة، مؤكداً أنّ الوضع بات يهدد حياة الملايين في القطاع المحاصر.