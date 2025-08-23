أخبار
منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة
آخر الأخبار
2025-08-23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة
0
min
منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة
في ظل صمت العواصم الكبرى عن المجاعة التي أُعلنت رسمياً في قطاع غزة، دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى تحرك فوري لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي.
مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في المنظمة وجّه رسالة رسمية، شدّد فيها على ضرورة التدخل العاجل لتأمين المساعدات الغذائية والحؤول دون تفاقم الأزمة، مؤكداً أنّ الوضع بات يهدد حياة الملايين في القطاع المحاصر.
*
*
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأغذية
والزراعة
تطالب
بإنقاذ
لقطاع
تفاقم
المجاعة
