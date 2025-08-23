الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)

منذ انطلاقتها، لعبت LBCI دورًا محوريًا في نشر رياضة كرة السلة وجعلها جزءًا من حياة اللبنانيين، إذ أدخلت المباريات والأحداث الرياضية إلى كل بيت، خصوصًا خلال الحقبة التاريخية لنادي الحكمة التي ارتبطت بأسماء لامعة مثل المدرب غسان سركيس والكابتن إيلي مشنتف.

وبمناسبة العيد الأربعين للقناة، جرى تسليط الضوء على البعد الرياضي الذي تميّزت به الشاشة منذ عقود ولا يزال حاضرًا حتى اليوم.

وقال المدرب غسان سركيس في رسالة مؤثرة: "LBCI أدخلت كرة السلة إلى كل بيت لبناني."

أما إيلي مشنتف فتحدث عن أثر كرة السلة اللبنانية في "العهد الذهبي"، خصوصًا بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن تلك المرحلة أسهمت في توحيد الناس حول اللعبة ونشر روح الحماس والأمل.

بهذا، تبقى LBCI شاهدة على أبرز الإنجازات الرياضية في لبنان، ونافذةً جمعت الجمهور بالرياضة والفن والثقافة على مدى أربعة عقود.