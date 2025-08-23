أخبار
الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 240 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي خالد محمد المدهون

2025-08-23 | 13:24
الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 240 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي خالد محمد المدهون
0min
الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 240 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي خالد محمد المدهون

 
 
آخر الأخبار

بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
التحكم المروري: إنقلاب سيارة على أوتوستراد الرميلة باتجاه الدامور نتج عنه جريح ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار

أخبار دولية
14:51

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد

LBCI
آخر الأخبار
14:37

التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام شاحنة بعمود انارة على طريق عام بلونة باتجاه السهيلة وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
14:22

انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال

LBCI
أمن وقضاء
14:19

تدابير سير غدا على خط سير شارع غورو - العكاوي بسبب أعمال تنظيف

LBCI
آخر الأخبار
14:37

التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام شاحنة بعمود انارة على طريق عام بلونة باتجاه السهيلة وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
14:11

بن غفير ردا على غانتس: لا لسياسات غانتس ولا لحكومة مركزية ولا لصفقات التنازل مع حماس ونعم للنصر المطلق

LBCI
آخر الأخبار
14:10

بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح

LBCI
آخر الأخبار
13:52

غانتس: أطالب بتشكيل حكومة موحدة تستمر لعام ونصف العام حتى إعادة الرهائن وسن قانون للتجنيد ثم إجراء انتخابات

LBCI
أخبار دولية
13:08

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-04

وزير الدفاع الإيراني: إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-16

أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04

العدّ التنازلي لوصول الموفد الأميركيّ إلى بيروت بدأ.. ولبنان أمام مفترق طرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف

LBCI
أخبار دولية
13:08

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
09:19

في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:58

"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
06:05

أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة

LBCI
أخبار دولية
12:41

رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها

LBCI
حال الطقس
09:43

ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
01:26

بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-08-2025

LBCI
أمن وقضاء
06:34

قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية

