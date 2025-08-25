قناة الجزيرة تعلن إستشهاد مصورها محمد سلامة في غزة

الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء يحجمان عن التعليق على الفور على قصف مجمع ناصر الطبي في غزة

مسؤولو صحة فلسطينيون: غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة تقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بينهم صحفيون أحدهم يعمل لحساب رويترز