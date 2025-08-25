الزميلة آمال شحادة عن مصدر سياسي إسرائيلي: تل أبيب تبحث نقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الاسرى إلى الإمارات التي زارها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر الأسبوع الماضي أو دولة أوروبية وقد تجري تغييرات في تشكيلة وفدها المفاوض

الزميلة آمال شحادة: إسرائيل تقترب من إتفاق أمني مع سوريا برعاية أميركية وضمن بنوده إعادة إعمار سوريا بدعم أميركي ومساعدات من دول الخليج وضمان أمن إسرائيل مقابل إبعاد سوريا عن المحور الشيعي

