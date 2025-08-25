مريض بحاجة لوحدتي دم فئة O+ للتبرع في مركز الصليب الاحمر- جونية للتواصل: 03716370

الزميلة آمال شحادة عن مصدر سياسي إسرائيلي: تل أبيب تبحث نقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الاسرى إلى الإمارات التي زارها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر الأسبوع الماضي أو دولة أوروبية وقد تجري تغييرات في تشكيلة وفدها المفاوض

السابق