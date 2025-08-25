الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الامام موسى الصدر كان حريصًا على الوحدة الوطنية وهو أحدث تحولا جذريا في وضعنا وهو فاتح عهد المقاومة الإيمانية الحسينية في المنطقة

