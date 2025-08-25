الشيخ نعيم قاسم: معركة فجر الجرود كانت ضد التكفيريين وكانت من قرار حازم من رئيس الجمهورية السابق الرجل الشجاع والجريء ميشال عون الذي اتخذ القرار رغم الضغوطات الأميركية وحصل التنسيق مع الجيش والحزب

