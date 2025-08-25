الشيخ نعيم قاسم: إذا أردنا أن نحل مشاكلنا في لبنان تكون البداية بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيليّ والإعمار والإطلاق للأسرى والحكومة اليوم مسؤولة عن وضع خطة لتحقيق هذه السيادة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك