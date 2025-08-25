أخبار
مصادر القناة 13 الإسرائيلية: احتمال تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة قائد أعلى للجيش
آخر الأخبار
2025-08-25 | 15:46
مشاهدات عالية
مصادر القناة 13 الإسرائيلية: احتمال تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة قائد أعلى للجيش
آخر الأخبار
القناة
الإسرائيلية:
احتمال
تعيين
مسؤول
الأركان
ليكون
بمثابة
للجيش
ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!
مسؤول التنسيق بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: الشعب اللبناني وحزب الله لن يقبلا خطة نزع سلاح الحزب
آخر الأخبار
صحف اليوم
23:58
الحضور الأميركي غير المسبوق في لبنان للمساعدة ودراسة مستقبل الوضع (اللواء)
صحف اليوم
23:51
مهمة براك عادت إلى نقطة الصفر (الشرق الأوسط)
آخر الأخبار
23:51
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارع إيلون بتل أبيب مع بدء إحتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن
اسرار
23:35
أسرار الصحف 26-08-2025
اخترنا لكم
آخر الأخبار
23:51
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارع إيلون بتل أبيب مع بدء إحتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن
أخبار دولية
16:16
براك: بين إسرائيل وسوريا مفاوضات بنية حسنة حول اتفاق أمنيّ محتمل
أخبار دولية
15:35
سوريا ترحب بقرار إزالة لوائح العقوبات المفروضة عليها
أخبار دولية
15:29
ترامب: قد أزور الصين العام الحاليّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2025-06-25
روبيو: تشديد العقوبات على روسيا يعوق التفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-06-17
وكالة أنباء فارس: تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة نهاوند في محافظة همدان غربي إيران
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
الأكثر قراءة
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
