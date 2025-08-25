أخبار
ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!
2025-08-25 | 04:00
ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!
توفي رجل بعد سقوطه من شرفة مبنى سكني في سيدني أثناء محاولته الهروب بعد تنفيذه عملية سرقة.
وهدد رجل ملثم عاملًا في متجر بقالة بشارع ديفونشاير، سورّي هيلز، بسكين قبل أن يسرق نقودًا ويهرب برفقة امرأة.
وبعد حوالي ساعة، تعقبت الشرطة الرجل إلى وحدة في شارع بيلفوار. وعندما دخل الضباط المبنى، ركض الرجل إلى شرفة وقفز، فسقط من الطابق الخامس.
وتوفي الرجل أثناء نقله إلى مستشفى سانت فنسنت، وأُلقي القبض على المرأة التي كانت معه في الوحدة.
المصدر
