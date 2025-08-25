أخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
LBCI
LBCI

ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!

منوعات
2025-08-25 | 04:00
مشاهدات عالية
ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!
0min
ما حصل مع هذا الرجل صادم: حاول الهروب من الشرطة بعد تنفيذه عملية سرقة وهذا كان مصيره!

توفي رجل بعد سقوطه من شرفة مبنى سكني في سيدني أثناء محاولته الهروب بعد تنفيذه عملية سرقة.

وهدد رجل ملثم عاملًا في متجر بقالة بشارع ديفونشاير، سورّي هيلز، بسكين قبل أن يسرق نقودًا ويهرب برفقة امرأة.

وبعد حوالي ساعة، تعقبت الشرطة الرجل إلى وحدة في شارع بيلفوار. وعندما دخل الضباط المبنى، ركض الرجل إلى شرفة وقفز، فسقط من الطابق الخامس.

وتوفي الرجل أثناء نقله إلى مستشفى سانت فنسنت، وأُلقي القبض على المرأة التي كانت معه في الوحدة.

المصدر
 

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
