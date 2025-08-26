رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد للوفد الاميركي حرصه على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

التالي

وزير الطاقة: مشكلة المياه أكبر بكثير من مشكلة الكهرباء بحيث لا بمكننا التحكم بالتغيير المناخي والخبراء يحذرون من الجفاف وعلينا أن نصل إلى مرحلة لا تشكل فيها المؤسسة عبئًا على الخزينة