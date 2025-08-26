تعليقات متابعيها أنقذتها من مشكلة صحية خفية... هذا ما حصل مع امرأة بعد تغيير مسكنها!

انتقلَت سارة سميث مع زوجها كولين إلى منزل أحلامهما في كولومبوس في نيسان 2024 بعد أن ادّخرا المال لمدة أربع سنوات.



وبعد يومين فقط من انتقالهما، بدأت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا تعاني من احتقان حاد في الجيوب الأنفية، والذي ظنّت أنه مجرد نزلة برد.



وفي غضون ستة أشهر، تحوّل لون جفون سميث والجلد المحيط بعينها إلى اللون الوردي قبل أن تشعر بالحكة والنزيف.



وبعد أن حيّرتها الأعراض الغريبة، تحدثت سميث عن حالتها، ما دفع المستخدمين إلى تحذيرها من أنها قد تكون ناجمة عن العفن.



وكشف تحقيق منزلي عن أضرار خفية ناجمة عن المياه في كل غرفة تقريبًا من غرف المنزل، مسببةً العفن، وكانت أكبر بقعة كامنة تحت قطعة من السجاد في غرفة النوم.



وتسبّب جراثيم العفن ردود فعل تحسسية شديدة لدى حوالي 10% من السكان، ما أدى إلى بعض الأعراض التي كانت سميث تعاني منها، مثل تهيج الجلد والعين، الاحتقان ومشاكل الجهاز التنفسي.



وعلى الرغم من أن حساسية العفن نادرًا ما تكون مميتة، إلا أنها قد تكون قاتلة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف المناعة أو أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.



وفي الوقت نفسه، لم تظهر على زوجها أي أعراض، واعتبرت سميث أن تعليقات متابعيها أنقذت حياتها حقًا، خصوصا بعد اعتبار الأطباء أنها تعاني من الأكزيما أو نزلة برد.