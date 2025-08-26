الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام يجتمع مع الوفد الأميركي في السرايا

آخر الأخبار
2025-08-26 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام يجتمع مع الوفد الأميركي في السرايا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام يجتمع مع الوفد الأميركي في السرايا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

يجتمع

الوفد

الأميركي

السرايا

LBCI التالي
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
وزير الطاقة: مشكلة المياه أكبر بكثير من مشكلة الكهرباء بحيث لا بمكننا التحكم بالتغيير المناخي والخبراء يحذرون من الجفاف وعلينا أن نصل إلى مرحلة لا تشكل فيها المؤسسة عبئًا على الخزينة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:43

دمشق نددت بقصف إسرائيليّ جنوب سوريا

LBCI
أخبار لبنان
07:40

القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب

LBCI
أخبار دولية
07:30

مداهمة للجيش الإسرائيليّ في وسط رام الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:43

دمشق نددت بقصف إسرائيليّ جنوب سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:30

مداهمة للجيش الإسرائيليّ في وسط رام الله

LBCI
آخر الأخبار
07:21

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
آخر الأخبار
06:18

وزير الطاقة: مشكلة المياه أكبر بكثير من مشكلة الكهرباء بحيث لا بمكننا التحكم بالتغيير المناخي والخبراء يحذرون من الجفاف وعلينا أن نصل إلى مرحلة لا تشكل فيها المؤسسة عبئًا على الخزينة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:20

عضو الوفد الاميركي جين شاهين من بعبدا: كان اجتماعنا مثمراً مع الرئيس جوزاف عون ونتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

المجلس العام الماروني: الحملة المسمومة على الراعي لن تنال من مكانة سيد بكركي

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-03

المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-11

الرئيس عون غادر إلى الكويت تلبيةً لدعو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
09:04

الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:34

الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
00:10

سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More