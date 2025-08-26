وزير المال ياسين جابر للـLBCI: الصندوق مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة وسيُحوّل القانون إلى مجلس النواب حيث هناك رغبة في إقراره فيصبح قابلًا للإستعمال

