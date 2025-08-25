براك: بين إسرائيل وسوريا مفاوضات بنية حسنة حول اتفاق أمنيّ محتمل

أكّد الموفد الأميركيّ إلى سوريا توم براك الذي يتوسط بين إسرائيل وسوريا أنّ الدولتين تجريان مفاوضات بنية حسنة حول اتفاق أمنيّ محتمل، لكنهما ليستا قريبتين من التوقيع.



وقال وفق اكسيوس: "لدى الطرفين نية ورغبة مشتركة، لكن في الوقت الراهن ما زال هناك الكثير من العمل المطلوب. الحوار البنّاء بين الدولتين هو المسار للتوصل إلى تفاهمات مستدامة تمهّد للاستقرار والازدهار في المنطقة".