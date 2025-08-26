وزير المال ياسين جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان والتي فيها أضرار كبيرة وهناك أولويات من حيث إعادة إعمار الطرقات في المناطق الأمامية لتوفير إمكان الوصول

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك