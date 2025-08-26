الأخبار
الجيش الإسرائيليّ: ستة "إرهابيين" بين قتلى الضربتين على مستشفى ناصر في غزة

آخر الأخبار
2025-08-26 | 12:10
مشاهدات عالية
0min
الجيش الإسرائيليّ: ستة "إرهابيين" بين قتلى الضربتين على مستشفى ناصر في غزة

 
 
آخر الأخبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
آخر الأخبار
13:17

زعيم المعارضة الإسرائيلية: انعقاد مجلس الوزراء من دون بحث صفقة الرهائن وصمة عار أخلاقية أخرى على حكومة 7 أكتوبر

LBCI
منوعات
2025-08-18

خطأ مأساوي أدى إلى وفاته... رجل يلقى مصرعه بطريقة غير متوقعة أثناء عودته إلى منزله: إليكم ما حصل!

LBCI
فنّ
2025-07-23

نانسي عجرم تشارك متابعيها لحظات مضحكة من كواليس "لغة الحب" (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2025-08-24

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
صحف اليوم
2025-08-21

جابر لـ"الأنباء الكويتية": المالية اليوم على السكة الصحيحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:58

جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير

LBCI
آخر الأخبار
07:21

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة

LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
10:26

بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:12

السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

