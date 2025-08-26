المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع فوكس نيوز: أول فريق من المفتشين عاد إلى إيران

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسلرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين أثناء قيامه بقطف السماق في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل من دون وقوع إصابات

السابق