بطولة إيطاليا: إنتر يستهل حقبة مدربه كيفو بخماسية في مرمى تورينو

استهل إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم وأوروبا حقبة مدربه الجديد الروماني كريستيان كيفو بفوز ساحق على ضيفه تورينو 5-0 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الاولى.



وكان كيفو الذي دافع عن ألوان الـ "نيراتسوري" كلاعب بين عامي 2007 و2014، قد حلّ بدلا من سيموني إينزاغي المغادر إلى الهلال السعودي بعدما وصل إلى "نهاية حقبة" حسب قوله.



وغادر إينزاغي النادي بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نابولي، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5، والكأس السوبر أمام ميلان 2-3، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وخلال أربعة مواسم تحت إشرافه، فاز إنتر بستة ألقاب، بما في ذلك لقب الـ"سيري أ" عام 2024، وكثيرا ما أبهر بأسلوبه الهجومي، قبل أن يظهر هشاشة في نهاية الموسم الماضي.

