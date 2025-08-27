وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات

التالي

وزير الداخلية أحمد الحجار بمناسبة عيد الامن العام الـ80: لبنان أمام مرحلة مفصلية ومصيرية لم يسبق أن مرّ بها وهو بحاجة الى كلّ أبنائه من كلّ فئة أو حزب انتموا وعند المفترق الذي يجب ألا يُفرّقنا بل يجمعنا للسير نحو لبنان افضل نبنيه من دون منّة من أحد