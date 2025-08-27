الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الداخلية أحمد الحجار بمناسبة عيد الامن العام الـ80: لبنان أمام مرحلة مفصلية ومصيرية لم يسبق أن مرّ بها وهو بحاجة الى كلّ أبنائه من كلّ فئة أو حزب انتموا وعند المفترق الذي يجب ألا يُفرّقنا بل يجمعنا للسير نحو لبنان افضل نبنيه من دون منّة من أحد

آخر الأخبار
2025-08-27 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الداخلية أحمد الحجار بمناسبة عيد الامن العام الـ80: لبنان أمام مرحلة مفصلية ومصيرية لم يسبق أن مرّ بها وهو بحاجة الى كلّ أبنائه من كلّ فئة أو حزب انتموا وعند المفترق الذي يجب ألا يُفرّقنا بل يجمعنا للسير نحو لبنان افضل نبنيه من دون منّة من أحد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الداخلية أحمد الحجار بمناسبة عيد الامن العام الـ80: لبنان أمام مرحلة مفصلية ومصيرية لم يسبق أن مرّ بها وهو بحاجة الى كلّ أبنائه من كلّ فئة أو حزب انتموا وعند المفترق الذي يجب ألا يُفرّقنا بل يجمعنا للسير نحو لبنان افضل نبنيه من دون منّة من أحد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الداخلية

الحجار

بمناسبة

الامن

العام

الـ80:

لبنان

مرحلة

مفصلية

ومصيرية

بحاجة

أبنائه

انتموا

المفترق

يُفرّقنا

يجمعنا

للسير

لبنان

نبنيه

LBCI التالي
"اليازا": لتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء تفاديًا للكوارث
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:33

داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب

LBCI
أخبار دولية
08:31

الصين: لن نشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو

LBCI
صحة وتغذية
08:30

عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر

LBCI
آخر الأخبار
08:28

سيرج داغر للـLBCI: نحن ارتضينا أن نصنع لبنان الكبير لنعيش فيه ولا أحد سيرحل منه ومن ينتمي الى الامّة فليذهب اليها فنحن ننتمي الى هذا الوطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:33

داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب

LBCI
صحة وتغذية
08:30

عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر

LBCI
آخر الأخبار
08:28

سيرج داغر للـLBCI: نحن ارتضينا أن نصنع لبنان الكبير لنعيش فيه ولا أحد سيرحل منه ومن ينتمي الى الامّة فليذهب اليها فنحن ننتمي الى هذا الوطن

LBCI
آخر الأخبار
08:20

أمين عام “حزب الكتائب” سيرج داغر للـLBCI: الرئيس بري مع حصر السلاح باعترافه فلا من أحد داعم لسلاح المقاومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-25

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
2025-06-05

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم غير مشروط لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-24

"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..

LBCI
أخبار دولية
12:40

القوات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا نصبت كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل

LBCI
آخر الأخبار
04:33

براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:23

افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:13

بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
أمن وقضاء
10:26

بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
14:07

جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:12

السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More