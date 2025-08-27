التلفزيون الرسميّ: مقتل 13 "إرهابيًا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران

التالي

الوكالة الوطنية: مسيّرة ألقت منشورات فوق عدد من البلدات منها بلدة العديسة وكفركلا وحذّرت فيها "مسؤولي القرى المرتبطين بـ"حزب الله" داعية المواطنين إلى "الابتعاد عنهم لأنهم هدفًا لها"